В Германии усомнились в победе Украины: новости СВО на утро 19 сентября

Фото: МО Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус не смог дать точный ответ на вопрос о победе Украины. В то же время он заявил, что Берлин будет до конца оказывать поддержку Киеву.

Решение президента США Джо Байдена ввести войска на Украину приведет к опасной эскалации, заявил экс-агент ЦРУ Фил Джиральди. Он отметил, что это противоречит конституции. Экс-агент ЦРУ добавил, что Вашингтон уже фактически ввел военный контингент на Украину, но сделал это тайно. Он объяснил, что большинство американских военных просто не носят форму.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по Донецку, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, но, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как рассказала жительница Донецка Арина, от удара по городу сильно пострадала администрация Дениса Пушилина. Информацию об обстрелах подтвердил мэр Алексей Кулемзин.

Германия выделит Украине новый пакет помощи, которая будет включать в том числе боеприпасы, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Также он пообещал не забыть о наступающей зиме. Всего на этот раз планируется потратить порядка €400 млн.

Германия не планирует обучать украинских пилотов управлению боевым самолетом F-16, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, Берлин намерен сосредоточиться на обеспечении украинской армии артиллерией и средствами ПВО, а также теплой одеждой и отопительными системами в преддверии предстоящей зимы.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Контрнаступление Украины прогрессирует, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не привел никаких данных, на которых могли быть основаны его оценки. Также представитель американской администрации рассказал об ожиданиях президента США Джо Байдена от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он также добавил, что Джо Байден рассчитывает услышать от Владимира Зеленского рассказ о ситуации на поле боя. Встреча глав двух государств запланирована на четверг, 21 сентября.

Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе неформального совещания в Нью-Йорке обсудят подготовку к заседанию на министерском уровне в Киеве, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его выступление транслировалось на сайте ЕС. Он уточнил, что мероприятие на Украине должно состояться в ближайшие недели.

Средства ПВО сбили три воздушные цели на подлете к Шебекино, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены линии электропередачи. Пострадавших нет.

Контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. По его словам, явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.

Фото: МО Украины

Украина получит от США дополнительные пакеты военной помощи, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. Чиновник не стал приводить деталей того, когда следует ожидать очередного пакета помощи и что в него войдет.

В Одессе прозвучали взрывы, об этом сообщает украинское издание «Общественное». Другие подробности происшествия не приводятся. Ранее, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены прозвучали в Хмельницкой области страны. Взрывы произошли в украинских Кривом Роге и Харьковской области.

Военкомат Львовской области объявил о проведении служебной проверки после появления информации о том, что сотрудники учреждения силой пытались задержать мужчину на улице. В военкомате уточнили, что по результатам проверки будут приняты необходимые меры.

Значительной части мирового сообщества нужен мир на Украине, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он уточнил, что западные страны при этом желают ослабления государства.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные стали применять в зоне боевых действий беспилотники кустарного производства, сообщил военкор Александр Сладков. По его словам, такие аппараты собирают из самых простых компонентов вроде фанеры и пластиковых канализационных труб.

В России приступили к испытаниям гиперзвукового снайперского патрона, об этом рассказал руководитель компании-разработчика боеприпаса Lobaev Arms Владислав Лобаев. По его словам, новый патрон в перспективе будет способен достигать скорости более 1500 метров в секунду.

Военнослужащие Вооружённых сил Украины начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском участке фронта в Донбассе, об этом рассказал российский солдат, выполняющий задачи на указанном направлении. Он, в частности, заявил, что украинцы сами приходят в расположение российских сил и не оказывают сопротивления.

Во Львове произошли взрывы, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что в результате удара по Львову произошло возгорание на промышленном складе.

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