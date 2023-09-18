Россия продолжает бои за Клещеевку: новости СВО на вечер 18 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

18 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов украинской армии. Как отмечается, удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены склады с ракетами Storm Shadow, боеприпасами с обедненным ураном, а также центры радиотехнической разведки ВСУ.

Также в Минобороны рассказали, что расчет российского самоходного миномета «Тюльпан» поразил опорный пункт подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО. По данным ведомства, противника поразили осколочно-фугасными снарядами.

Как утверждает военкор Алексей Живов, село Клещеевка не перешло полностью под контроль украинской армии. По его словам, российская армия продолжает контролировать часть населенного пункта, бои за него продолжаются. Военкор выразил мнение, что ВС РФ возьмут Клещеевку полностью либо село останется в серой зоне. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил о неудачной попытке Вооруженных сил Украины осуществить наступление в районе населенного пункта Работино. Танки ВСУ подорвались на минных заграждениях, после чего пехота была вынуждена спрятаться в лесопосадке, говорится в публикации. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские военные обстреляли центр города. РИА Новости уточнили, что взрывы прогремели у здания администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина. Всего было зафиксировано минимум одно попадание в многоэтажное здание на улице Пушкина в Донецке. По данным Telegram-канала Mash, в результате удара пострадали как минимум двое человек. При этом сам Пушилин отметил, что пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района. По его словам, всего ВСУ выпустили 21 снаряд по территории поселка. В результате атаки жители нескольких улиц остались без электроэнергии, воды и газа. Позднее он уточнил, что одна жительница поселка получила ранения при обстреле, она была госпитализирована.

Кроме этого, Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что украинские военные обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. По информации канала, всего было минимум 10 прилетов минометных снарядов в регионе. Как сообщают журналисты, вероятно, несколько снарядов приземлились недалеко от здания Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные произвели минометный обстрел по селу Глотово Белгородской области. По его словам, в результате удара никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.

Тем временем брянский губернатор Александр Богомаз рассказал, что ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. По его словам, повреждения получил зерносушильный комплекс. Никто из мирных жителей в результате атаки не пострадал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам военного эксперта, полковника Михаила Тимошенко, украинские власти отселяют жителей из приграничной полосы напротив российских Брянской и Курской областей, чтобы иметь возможность расширить театр военных действий и проводить провокации. Он утверждает, что ВСУ могут вызывать своими обстрелами ответный российский огонь по жилым кварталам ради последующих обвинений России в неизбирательном уничтожении гражданской инфраструктуры.

Днем в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумкой, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины сработала воздушная тревога. Воздушные силы страны предупредили жителей об угрозе применения баллистического оружия.

Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде. 18 сентября слово предоставят российской стороне, украинская сторона выступит на следующий день. В среду, 20 сентября, выступят представители других государств, в частности Германии, Австрии, Чехии, Хорватии и Канады.

Как утверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, военнослужащие элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Мазура» потребовали от командования вывести их с передовой. По его словам, украинские солдаты близки к панике и страдают от нехватки сил. Им необходимо отойти в тыл для отдыха и пополнения, о чем они заявили в своем открытом обращении к командованию.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что правительство Украины отстранило от исполнения обязанностей всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря ведомства. По его словам, среди уволенных значится и Анна Маляр, часто выступавшая спикером министерства.

Фото: t.me/annamaliar Анна Маляр

По данным портала NTV.RU, власти Германии могут принять решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus в ближайшее время. Член Христианско-демократического союза Германии Родрих Кизеветтер отметил, что соответствующие снаряды считаются «мягким», или «щадящим», оружием. По его словам, оно разрушает линии снабжения войск.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся после вывода российских войск, говорят о том, что Берлин не понимает реального положения дел в стране. В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что слова Шольца стоит расценивать как лицемерие, поскольку страны Запада, включая саму ФРГ, продолжают поставлять оружие ВСУ. Депутат предложил немецкому канцлеру покаяться в содеянном.

Как считает военкор Александр Коц, киевское командование понимает, что ВСУ не смогут прорвать оборону российских войск и выйти к морю. Этим он объяснил внезапную смену приоритетов, о чем сообщал глава разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов. Чиновник утверждал, что теперь ВСУ нацелены на сухопутный коридор в Крым, однако, по мнению Коца, эти планы также не удастся реализовать.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев утверждает, что если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ вести наступление в условиях бездорожья и непогоды, то это приведет к еще большим потерям. По его словам, глава государства готов жертвовать своими гражданами ради одобрения со стороны «заокеанских хозяев». Российские силы, в свою очередь, будут готовы к любым действиям противника, добавил он.

Фото: МО Украины

Бизнесмен, основатель SpaceX и владелец Twitter (X) Илон Маск заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли слишком много людей. Результаты, которых удалось при этом достичь, он назвал ничтожными.

Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что конфликт на Украине не будет окончен путем уступки части территорий. Он также добавил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться.

Как подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, встречи по так называемой формуле мира Зеленского не приносят никакого результата. По его словам, все попытки украинского лидера привлечь союзников и продвинуть свою инициативу безуспешны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что проигравших сторон в мирном процессе по Украине не будет. По его словам, Анкара и дальше продолжит усилия по урегулированию ситуации.