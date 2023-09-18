Небензя оценил эффективность попыток Зеленского продвинуть «формулу мира» Небензя назвал безуспешными попытки Зеленского продвинуть «формулу мира»

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Владимир Зеленский

Встречи по так называемой формуле мира президента Владимира Зеленского не приносят никакого результата, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, все попытки украинского лидера привлечь союзников и продвинуть свою инициативу безуспешны.

Что касается встреч по так называемой формуле мира Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации, — отметил Небензя.

Ничто не указывает на желание ООН вовлечься в соответствующую дискуссию, добавил он. Генсек организации Антониу Гутерриш продолжает выказывать приверженность беспристрастности и равноудаленности в вопросе украинского кризиса.

Дипломат призвал критически относиться к заявлениям по поводу поддержки «формулы мира» Зеленского. Всю информацию он посоветовал тщательно сверять с фактами.

Ранее Небензя заявил, что Украина получила от ООН около $1,8 млрд. По его словам, более чем в два раза меньше организация выделяла Афганистану. Сирия при этом получила на $300 млн меньше. По словам дипломата, именно этим странам пришлось вкусить «экспериментальную демократизацию» от США.