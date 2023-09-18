Шольца призвали покаяться после выдвижения условий по миру на Украине Депутат ГД Шеремет назвал лицемерным условие Шольца по миру на Украине

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Pres

Олаф Шольц

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся после вывода российских войск, стоит расценивать как лицемерие, поскольку страны Запада, включая саму ФРГ, продолжают поставлять оружие ВСУ, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, Шольц продолжает курс нацистской Германии. Депутат предложил немецкому канцлеру покаяться за содеянное.

Лицемерие Шольца не знает границ. Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам, которые обстреливают города и убивают мирных жителей. <...> Он должен не условия выдвигать, а покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов, — сказал Шеремет.

Он считает, что Шольц несет прямую ответственность за обострение конфликта на Украине, а также за предательство национальных интересов ФРГ в пользу Соединенных Штатов.

Ранее Шольц заявил, что вывод российских войск с территории Украины является главным условием для начала переговоров. При этом он называл циничным требовать начала переговоров со стороны Украины.

До этого президент России Владимир Путин утверждал, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом. По его словам, для этого Украина сама должна подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов. Путин также заявлял, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. В частности, он обратил внимание на необходимость отмены законодательного запрета проведения любых переговоров, который утвердил лично президент Украины Владимир Зеленский.