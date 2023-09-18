Эрдоган: в мирном процессе по Украине не будет проигравших

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Проигравших сторон в мирном процессе по Украине не будет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на ужине в Нью-Йорке, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом. По его словам, Анкара и дальше продолжит усилия по урегулированию ситуации на Украине.

Наша позиция ясна, мы добились дипломатических успехов. Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что у войны нет победителей, а у мира нет проигравших, — сказал Эрдоган.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что конфликт в стране не будет окончен путем уступки части территорий. Он также добавил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться. По словам Зеленского, украинской армии необходимо двигаться вперед, поэтому контрнаступлению не помешают неблагоприятные погодные условия.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi заявил, что вывод российских войск с территории Украины является главным условием для начала переговоров. При этом он называл циничным требовать начала переговоров со стороны Украины. Так канцлер отреагировал на появившиеся в зале транспаранты с надписями «Переговоры вместо стрельбы» и «За прекращение огня и мирные переговоры».