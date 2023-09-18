Зеленский исключил мир с Россией путем уступки территорий

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Конфликт на Украине не будет окончен путем уступки части территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он также добавил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться.

Нет. Это наша территория, — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос, готов ли он ради мира пойти на уступки.

По словам Зеленского, украинской армии необходимо двигаться вперед, поэтому контрнаступление будет продолжаться и при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины вообще могли избежать конфликта, если бы пошли на территориальные уступки до начала боевых действий. Он пояснил, что речь идет о Крыме и других регионах, которые сегодня находятся в составе России. Трамп добавил, что, находясь у власти в США, мог бы договориться о справедливом мире с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В конце августа Верховная рада Украины приняла постановление, которое исключает любые территориальные уступки ради прекращения военных действий. В документе также отмечалось, что Киев обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма.