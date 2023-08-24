На Украине запретили жертвовать территориями ради мира Рада исключила возможность уступок территорий для прекращения боевых действий

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины приняла постановление, которое исключает любые территориальные уступки ради прекращения военных действий, сообщили в пресс-службе парламента страны. Там также отмечается, что Киев обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма.

Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее начальник штаба генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что НАТО может принять Украину, если она согласится признать спорные территории российскими. По его словам, это один из рассматриваемых вариантов.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад и его союзники призвали президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры. Отставной офицер морской пехоты считает, что Киеву следует отказаться от территорий, которые перешли под контроль России. Он добавил, что до западных медиа «сейчас начинает доходить правда, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной».