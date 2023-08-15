В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может получить членство Verdens Gang: Украина может стать членом Альянса, если уступит территории

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина может получить членство в НАТО, если согласится признать территории, вошедшие в состав России, передает газета Verdens Gang заявление начальника штаба генсека Альянса Стиана Йенссена. При этом он добавил, что Киев имеет право решать самостоятельно, на каких условиях вести переговоры.

Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО <...> Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры, — заявил Йенссен.

Он добавил, что соответствующие решения предлагают и другие члены Альянса. При этом начальник штаба генсека оговорился, что не считает это верным способом. По его словам, решение представляется лишь как одно из возможных.

Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это, — заключил Йенссен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ членов НАТО принимать страну в свои ряды не влияет на позицию Киева. Глава государства уверен, что Альянс может изменить свое решение.

Зеленский также добавил, что все члены организации уверены в том, что будущее Украины — в рядах НАТО. Значительное большинство членов Альянса активно настаивают на принятии страны, добавил он.