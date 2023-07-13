Зеленский допустил пересмотр решения НАТО по Украине

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Отказ членов НАТО пригласить Украину в свои ряды не повлиял на настрой украинского президента Владимира Зеленского, допускающего, что Альянс изменит свое решение. Об этом заявил сам украинский лидер в Telegram, уточнив, что большинство членов Альянса настаивает на этом.

Очень важно, что за эти два дня саммита мы сняли все сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все союзники согласны с этим, но и значительное большинство в Альянсе энергично настаивает на этом, — заверил Зеленский.

Он указал на тот факт, что впервые за последние годы Киев сформировал фундамент безопасности страны на пути в НАТО. Также Зеленский рассказал, что после саммита на Украину пришлют новое оружие. Запад поможет ВСУ средствами ПВО, ракетами, бронетехникой и артиллерией, подчеркнул он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источник сообщило, что Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета НАТО — Украина. По его данным, свою позицию лидер Украины смягчил только на второй день саммита. Зеленский 11 июля назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, что по его мнению, говорило о нежелании Альянса принять в свои ряды Киев.