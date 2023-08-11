Экс-разведчик США Риттер: Запад призвал Зеленского прислушаться к Путину

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Запад и его союзники призвали президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры, заявил в интервью на YouTube-канале George Galloway экс-разведчик армии США Скотт Риттер. Отставной офицер морской пехоты считает, что Киеву следует отказаться от территорий, которые перешли под контроль России.

С этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России, — утверждает Риттер.

Он добавил, что до западных медиа «сейчас начинает доходить правда, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной».

Ранее ливанское издание L’Orient-Le Jour сообщило со ссылкой на источники среди западных и арабских дипломатов о том, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил о готовности организовать встречу президентов России и Украины на полях конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае 30 ноября.

Руководитель ОАЭ в июне встречался с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. Российский лидер тогда поблагодарил эмиратского коллегу за содействие в организации обмена военнопленными между РФ и Украиной.