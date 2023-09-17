Трамп рассказал, как Украина могла избежать конфликта Трамп: территориальные уступки могли спасти Украину от конфликта

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Украина все реже фигурирует в западных лентах новостей и это указывает на скорое поражение ВСУ, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью NBC News. При этом он подчеркнул, что Киев вообще мог избежать конфликта, если бы пошел на территориальные уступки до начала боевых действий.

Честно говоря, они могли достичь соглашения о меньшей территории, чем та, что Россия уже заняла. И никто бы не погиб, — сказал Трамп.

Как уточнил миллиардер, он подразумевает Крым и другие регионы, которые теперь вошли в состав России. При этом Трамп подчеркнул, что смог бы договориться о справедливом мире, переговорив и с российским лидером Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты переживают серьезный кризис, причиной которого стала «массовая истерия» вокруг избирательной кампании 2016 года. По словам экс-президента, попытка обвинить его в связях с Москвой стала причиной прокси-войны между США и Россией. Как следствие, американская система безопасности была подорвана, Украина полностью разорена, и весь мир стоит на грани нового глобального конфликта, сказал Трамп. При этом главными жертвами таких инсинуаций он считает американцев.