В Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде

Фото: Vincent Isore/imago-image/imago-images.de/Global Look Press

Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в понедельник, 18 сентября, слово предоставят российской стороне, украинская сторона выступит на следующий день. В среду, 20 сентября, выступят представители других государств, в частности Германии, Австрии, Чехии, Хорватии и Канады.

Правительство Украины подало иск в Международный суд ООН в феврале 2022 года, однако слушания по нему начались лишь сейчас. Согласно расписанию, судебные слушания пройдут в период с 18 по 27 сентября. Данный блок посвящен предварительным возражениям, которые выдвинули представители России. Комментируя этот иск, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что он основан на извращенной логике. По словам главы внешнеполитического ведомства, западные державы злоупотребляют нормами международного правосудия.

Украина также подала иск против России с требованием признать действия Москвы в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские делегаты устроили «показательный балаган» во время своего выступления на слушаниях по делу в Гааге. Она обвинила их в русофобских высказываниях.