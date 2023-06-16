«Не часто увидишь показательный балаган»: МИД о заявлениях Киева в Гааге Захарова назвала выступление Украины в Международном суде ООН в Гааге показательным балаганом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Заявления представителей Киева, прозвучавшие в рамках слушания по делу «Украина против России» в Международном суде ООН в Гааге являются «показательным балаганом», говорится в публикации представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенной на сайт дипведомства РФ. Российские же представители в ходе слушаний аргументировано продемонстрировали безосновательность иска Украины, подчеркнула дипломат.

Не часто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган. С высокой трибуны представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается «террористическими методами уничтожить украинскую идентичность», — говорится в комментарии представителя МИД РФ.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия Москвы в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Российская сторона многократно заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Власти РФ также не раз заявляли, что войска Украины и нацбатальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

Ранее Международный суд ООН дал разрешение 33 странам стать сторонами иска, который Украина подала против России в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступления геноцида. В решении указывается, что верховный судебный орган этой международной структуры согласился принять заявки от нескольких государств на участие в процессе.