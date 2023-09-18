В Минобороны Украины устроили массовую чистку Кабмин Украины уволил всех замов министра обороны

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Анна Маляр

Правительство Украины отстранило от исполнения обязанностей всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря ведомства, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, среди уволенных значится и Анна Маляр, часто выступавшая спикером министерства.

Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили, — написал депутат.

Ранее уже сообщалось об отставке с поста главы ведомства Алексея Резникова. В украинском экспертном сообществе это связывали с коррупционными скандалами. По информации The New York Times, самому чиновнику обвинений не предъявляли, но в самом министерстве было несколько расследований.

Вскоре стало известно, что кресло Резникова занял Рустем Умеров. Он был одним из главных украинских переговорщиков по зерновой сделке и по обмену пленными. С сентября 2022 года Умеров занимал пост председателя Фонда государственного имущества Украины. До этого он выступил сооснователем инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation, который финансировал подготовленную в сотрудничестве со Стэнфордским университетом программу «Новые лидеры».