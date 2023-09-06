Верховная рада Украины одобрила назначение нового министра обороны Рустема Умерова назначили новым министром обороны Украины

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Рустем Умеров

Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram. Он отметил, что за назначение Умерова проголосовало 338 депутатов.

Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За — 338, — написал Железняк.

Рада ранее поддержала отставку бывшего главы Минобороны Алексея Резникова с своего поста. За проголосовали 327 депутатов.

В конце августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Резников покинет пост в начале сентября, а на его место будет назначен нынешний глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. По его словам, экс-министра отправят послом в Великобританию.

Об увольнении Резникова президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 сентября. По его словам, ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Также он предложил Раде рассмотреть на эту должность кандидатуру Умерова.

По данным The Economist, за министерское кресло развернулась активная борьба среди киевских чиновников. Умеров вышел из гонки победителем, так как правящие элиты сочли его максимально лояльным.