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22 июня 2026 в 13:50

Врач ответила, для кого опасны мозоли в летнее время

Врач Ражева: мозоли летом наиболее опасны для людей с диабетом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мозоли в летний сезон наиболее опасны для людей с диабетом, рассказала RT врач-дерматолог Полина Ражева. Она отметила, что в группу риска также входят пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями крови и хроническими заболеваниями кожи.

Для профилактики присоединения инфекции рекомендуется проводить обработку и менять повязку не реже раза в день. Однако если появились признаки инфицирования, такие как усиление покраснения либо отека вокруг повреждения, гнойные выделения или общее недомогание, то необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью в травмпункт или к хирургу, — рассказала Ражева.

Врач подчеркнула, что любое повреждение кожи может стать очагом инфекции, если не обработать его вовремя. По ее словам, инфекционный процесс может развиваться от местного воспаления до вовлечения глубоких тканей и распространения через кровоток.

Ранее терапевт Сергей Жорин рассказал, что после покупки летней обуви ее рекомендуется разнашивать постепенно, надевая сначала на два или три часа. По словам врача, проблемные зоны на ноге, в том числе пятку, мизинец и косточку большого пальца, следует заклеить силиконовыми пластырями еще до появления мозолей.

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