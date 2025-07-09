На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт

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09 июля 2025 в 00:30

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Резников: Украина готовится к долгому конфликту с Россией

Алексей Резников Алексей Резников Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев больше не рассчитывает на быстрое окончание войны с Россией, заявил The Times бывший министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что украинцы осознают — мира, вероятно, не будет.

Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию, — отметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созданная Парижем и Лондоном «коалиция желающих» по поддержке Украины служит ярким сигналом того, что Европа не оставит Киев в трудный момент. Политик подчеркнул: этот союз демонстрирует, что европейцы намерены всегда поддерживать украинцев.

Также Министерство обороны США приняло решение приостановить поставки определенных видов вооружений Украине. Речь идет о тысячах боеприпасов для гаубиц, более чем 100 управляемых ракетах Hellfire и свыше 250 ракетах GMLRS, а также ЗРК Stinge и боеприпасах для ЗРК Patriot.

Тем временем в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец выразил мнение, что остановка поставок вооружений Украине — это блеф и вранье США, это хитрая уловка, цель которой — ввести в заблуждение Россию. Как напомнил военэксперт, за последние три года США ни на один день не останавливали работу военно-промышленного комплекса, арсеналы США постоянно пополняются.

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Алексей Резников
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