Врач раскрыл, отчего мог внезапно умереть устроивший дебош на борту мужчина Врач Шуров: у напавшего с ножницами на пассажиров рейса мог оторваться тромб

У напавшего с ножницами на пассажиров рейса Москва — Омск мужчины мог оторваться тромб на фоне фиксации тела, заявил NEWS.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, пока рано делать окончательные выводы, так как подобные состояния часто имеют комплексную природу.

Надо ждать результатов вскрытия тела дебошира, потому что действительно непонятно, что произошло на рейсе Москва — Омск. Очень много может быть версий. Во-первых, стоит рассмотреть чрезвычайную агрессию и попытки убить других людей. Возможно, у него было нарушение мозгового кровообращения или он перебрал с алкоголем. Во-вторых, важно, как дебошира задерживали. Может быть, была серьезная драка, и он получил конкретные повреждения. И, конечно же, сам момент, что он был связан. Это могло вызвать нарушение кровообращения, и потом оторвался тромб, — пояснил Шуров.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Омск. Инцидент произошел 21 июня. Россиянин вел себя агрессивно: напал с ножницами на пассажиров и попытался пробиться к пилоту.