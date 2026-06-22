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22 июня 2026 в 13:51

В Минздраве напомнили о правилах безопасного купания

Минздрав Кузбасса: категорически нельзя купаться в шторм или во время грозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отдыхающим категорически нельзя купаться в шторм или во время грозы, пишет VSE42.RU со ссылкой на Минздрав Кузбасса. В ведомстве напомнили, что погружаться в воду также опасно при повышенной температуре тела, ознобе, головной боли или проблемах с ЖКТ. Лучше отказаться от плавания сразу после плотного приема пищи и натощак.

В жаркую погоду для предотвращения резкого перепада температур сначала следует намочить водой область груди, живота и затылка. Заходить в воду необходимо медленно. Дойдя до уровня пояса, остановиться на 20–30 секунд для привыкания к температуре воды, — посоветовали в Минздраве.

Там порекомендовали купаться через полтора или два часа после легкого перекуса. Важно отказаться от употребления алкоголя перед водными процедурами. Перед заходом в воду следует проверить дно на наличие ям, водоворотов, острых камней и тины. Эксперты добавили, что нырять допустимо только в теплой воде при температуре не ниже плюс 18 градусов.

Ранее врач Андрей Кондрахин подчеркнул, что дети, пожилые и люди с сердечно-сосудистыми проблемами особенно уязвимы, так как их организм быстрее переохлаждается. По его словам, им лучше купаться, когда температура воды прогреется до 24 градусов.

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