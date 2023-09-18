«Выглядят нереальными»: военкор объяснил резкую смену приоритетов ВСУ Военкор Коц: Киев осознал неспособность ВСУ выйти к морю

Фото: МО Украины

Киевское командование понимает, что ВСУ не смогут прорвать оборону российских войск и выйти к морю, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Этим он объяснил внезапную смену приоритетов, о чем сообщал глава разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов. Чиновник утверждал, что теперь ВСУ нацелены на сухопутный коридор в Крым, однако, по мнению Коца, эти планы также не удастся реализовать.

Киев понимает, что к морю, пока существует снабжение нашей группировки в Запорожье, он никогда не выйдет. А значит, нужно рубить логистику — рваться к трассе Мариуполь — Мелитополь или хотя бы брать ее под огневой контроль. И желательно это сделать в районе Мариуполя, а не Мелитополя, — рассказал журналист.

Коц признал, что украинской армии было бы выгодно преуспеть в такой операции. Тогда они бы могли значительно нарастить удары по Крымскому мосту. Однако с учетом темпа контрнаступления ВСУ прогнозы Буданова «выглядят нереальными», заметил военкор.

Ранее аналитики The Wall Street Journal сообщали, что шансы на успех контрнаступления ВСУ стремительно сокращаются по мере того, как в зоне боевых действий ухудшаются погодные условия. Так, дожди и размокший грунт значительно сократят возможности армии, в частности в вопросах применения тяжелой бронетехники.