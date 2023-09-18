«Знакомство» опорника ВСУ с российским «Тюльпаном» сняли на видео Расчет российского миномета «Тюльпан» поразил позиции ВСУ в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Миномет «Тюльпан»

Расчет российского самоходного миномета «Тюльпан» поразил опорный пункт подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ. По данным ведомства, противника поразили осколочно-фугасными снарядами.

Как уточняется, бой развернулся на Краснолиманском направлении. Российские военные разместили «Тюльпан» на неподготовленной позиции, после чего открыли огонь по расположениям ВСУ на дистанции 4–9 км. Потери противника не уточняются.

На опубликованной агентством видеозаписи можно увидеть, как «Тюльпан» продвигается в район выполнения боевой задачи через лес. Затем машину подготовили к ведению огня и нанесли удар.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что ВС РФ уничтожили в зоне проведения спецоперации бронемашину американского производства M2 Bradley. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. На Купянском направлении ударами авиации и артиллерийских подразделений ВС РФ была поражена живая сила и техника на позициях 32-й и 115-й механизированных, а также 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ. В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 47-й механизированной бригады ВСУ.