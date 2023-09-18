Бойцы ВСУ попытались спрятаться в лесу после неожиданного подрыва танка ВСУ предприняли попытку наступления в районе Работино в Запорожье

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил о неудачной попытке Вооруженных сил Украины осуществить наступление в районе населенного пункта Работино. Танки ВСУ подорвались на минных заграждениях, после чего пехота была вынуждена спрятаться в лесопосадке, говорится в публикации. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Противник попытался осуществить прорыв в ночь на 18 сентября, уточнил канал. К выполнению задачи были привлечены два танка и взвод. Украинские бойцы сразу же потеряли тяжелую технику, без прикрытия которой продолжать наступление было невозможно. По данным канала, убегающих в леса военнослужащих накрыли залпы огнеметов.

«Архангел Спецназа Z» также сообщил, что в районе населенного пункта Вербовое российские десантники вступили в бой с подразделениями ВСУ. Более подробная информация об обстановке на этом участке фронта не приводится.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении американской боевой машины пехоты Bradley в зоне боевых действий. Кроме того, российским военнослужащим удалось поразить немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000. За сутки подразделения ВСУ наступали девять раз. Все попытки атаки были отражены.