ВСУ обстреляли зерносушильный комплекс в Брянской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, повреждения получил зерносушильный комплекс. Никто из мирных жителей в результате атаки не пострадал.

ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия, — написал Богомаз.

На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы. Подробности обстрела выясняются.

Ранее украинская армия обстреляла село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. Снарядами ВСУ была повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий.

Также сообщалось об обстреле поселка Теткино в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, повреждения получила одна местная жительница. Она была доставлена в Глушковскую центральную районную больницу. В случае необходимости женщину переведут в областной госпиталь.