Украинские военные обстреляли Глотово Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Глотово

Фото: МО Украины

Украинские военные произвели минометный обстрел по селу Глотово Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи. К месту происшествия были направлены экстренные службы.

Под обстрел ВСУ попало село Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово и Безымено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, — написал Гладков.

Накануне глава администрации муниципалитета Белгородской области Владимир Жданов сообщил, что ВСУ выпустили один снаряд по территории промышленного предприятия за пределами жилой зоны города Шебекино. Других прилетов снарядов на территорию Шебекино зафиксировано не было.

До этого под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Гладков заявил, что пострадавших нет. Повреждения получили два частных жилых дома: там выбиты окна и посечены заборы.

Утром 17 сентября Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли приграничный населенный пункт Старый Хутор на юге Белгородской области. По словам губернатора, пострадавших среди гражданского населения нет, однако в результате атаки повреждения получили два частных домовладения. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб.