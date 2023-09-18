Один человек пострадал при обстреле ВСУ Курской области Старовойт: жительница поселка Теткино получила ранения при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска в очередной раз обстреляли поселок Теткино. При этом получила ранения одна местная жительница, она госпитализирована.

В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь, — написал глава региона.

По его словам, в случае необходимости пострадавшая может быть переведена в областную больницу.

Старовойт добавил, что один жилой дом загорелся в результате прямого попадания снаряда. Пожарные тушат возгорание. Губернатор заверил, что местные власти помогут хозяевам дома с его восстановлением.

Накануне Старовойт сообщал об обстреле украинскими войсками деревни Успеновки Кореневского района. Там пострадали трое местных жителей. Два человека получили легкие травмы, а третий был госпитализирован с тяжелым ранением.

На прошлой неделе курский губернатор рассказал о гибели одного человека при обстреле ВСУ Теткино. Он уточнил, что удар украинских войск пришелся на район спиртзавода. Погибший работал на предприятии водителем погрузчика.