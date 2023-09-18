Снаряды ВСУ упали рядом с монастырем в Курской области Mash: ВСУ обстреливают село Гуево Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что украинские военные обстреливают село Гуево Суджанского района Курской области. По информации канала, всего было минимум 10 минометных прилетов в регионе. Как сообщают журналисты, вероятно, несколько снарядов приземлились недалеко от здания Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Mash, внутри храма могут находиться послушники и прихожане. Люди прячутся в подвалах, с ними нет связи. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района. По его словам, всего ВСУ выпустили 21 снаряд по территории поселка. В результате атаки жители нескольких улиц остались без электроэнергии, воды и газа. Позднее он уточнил, что одна жительница поселка получила ранения при обстреле, она была госпитализирована.

Накануне Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. По его словам, всего на территорию региона прилетело шесть снарядов, один из них ударил в район местной подстанции — загорелась трава. Также было нарушено энергоснабжение в Теткино. Пострадавших нет.