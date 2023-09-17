Пожар произошел в Курской области после обстрела ВСУ Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселений Теткино и Попово-Лежачи

Украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего на территорию региона прилетело шесть снарядов, один из них ударил в район местной подстанции — загорелась трава. Также было нарушено энергоснабжение в Теткино. Пострадавших нет.

Поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района обстреляны со стороны Украины. Всего зафиксировано шесть прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение, — написал Старовойт.

Он пообещал, что экстренные службы приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно.

Ранее Старовойт сообщал об обстреле ВСУ деревни Успеновка Кореневского района Курской области. По его словам, два местных жителя получили легкие травмы, еще один был госпитализирован с тяжелым ранением.

14 сентября Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области смертельное ранение получил один человек. По его словам, зафиксированы удары ВСУ в районе спиртзавода. Убитый был водителем погрузчика. Также глава региона сообщил, что ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет.