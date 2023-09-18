Жители Теткино остались без электричества, воды и газа из-за обстрела ВСУ Старовойт: ВСУ запустили 21 снаряд по Теткино и оставили жителей без воды и газа

Фото: t.me/gubernator_46

Украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего ВСУ выпустили 21 снаряд по территории поселка. Пострадавших нет. В результате атаки жители нескольких улиц остались без электроэнергии, воды и газа.

Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам, — написал Старовойт.

Также он рассказал, что в результате обстрела были повреждены крыши, фасады и заборы 11 жилых домов в Теткино. Курский губернатор пообещал оказать хозяевам помощь в ремонте.

Накануне Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. По его словам, всего на территорию региона прилетело шесть снарядов, один из них ударил в район местной подстанции — загорелась трава. Также было нарушено энергоснабжение в Теткино. Пострадавших нет.