Российские войска уничтожили склад боеприпасов с обедненным ураном ВСУ

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Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили на брифинге в Министерстве обороны РФ. Как отмечается, удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены склады с ракетами Storm Shadow, боеприпасами с обедненным ураном, а также центры радиотехнической разведки ВСУ.

Сегодня ночью российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

За сутки российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника составили более 50 человек. Свыше 180 военных и 11 автомобилей украинские силы потеряли на Южно-Донецком направлении.

По данным Минобороны, на Донецком направлении ВС РФ отразили шесть атак ВСУ у Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки, Водяного. Здесь противник потерял до 255 военных. Также за сутки российская армия поразила живую силу и технику ВСУ в районах Новоселовского, Артемовки в ЛНР, Синьковки и Берестового в Харьковской области.

Ранее военкор Алексей Живов опроверг информацию о переходе села Клещеевка под контроль украинской армии. По его словам, российские силы продолжают контролировать часть населенного пункта, бои за него продолжаются. Военкор выразил мнение, что ВС РФ возьмут Клещеевку полностью либо село останется в серой зоне. Клещеевка находится недалеко от Артемовска.