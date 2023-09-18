Военкор опроверг взятие ВСУ Клещеевки Военкор Живов опроверг взятие ВСУ Клещеевки

Фото: МО Украины

Село Клещеевка не переходило полностью под контроль украинской армии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Алексей Живов. По его словам, российская армия продолжает контролировать часть населенного пункта, бои за него продолжаются. Военкор выразил мнение, что ВС РФ возьмут Клещеевку полностью либо село останется в серой зоне. Клещеевка находится недалеко от Артемовска.

Да, Клещеевка ни наша, ни их. Мы держим часть села, они вторую, по ним бьем из всего чего можно, эвакуацию провести не даем, думаю, что заберем обратно, либо в серой зоне останется, нецелесообразно в ней сидеть, чисто арту ловить, укрытий как таковых нет, — написал Живов.

Также информацию о том, что бои за Клещеевку продолжаются, подтвердили и в Генштабе ВСУ. В сводке ведомства, опубликованной в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), говорится, что украинские войска пытаются закрепиться на новых позициях в селе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли под контроль Клещеевку. Минобороны России не комментировало данную информацию.