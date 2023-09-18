Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из сообщений официальных украинских ресурсов для оповещения населения. Об опасности предупреждают жителей восточных, северных и центральных регионов страны.

Сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического оружия.

Утром 18 сентября сирены звучали по всей территории Украины. Первый сигнал прозвучал в 04:31 по местному времени, после чего угроза распространилась дальше. Перед этим сообщалось о серии взрывов в Одесской области, в частности в городе Измаил, где расположен крупный морской порт.

Также ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечается, удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены склады с ракетами Storm Shadow, боеприпасами с обедненным ураном, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что цель удара достигнута, все объекты поражены.