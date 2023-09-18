В Госдуме пообещали Зеленскому большие потери из-за наступления в непогоду Депутат Журавлев: наступление ВСУ в непогоду приведет к огромным потерям

Фото: МО Украины

Если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ вести наступление в условиях бездорожья и непогоды, то это приведет к еще большим потерям, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, глава государства готов жертвовать своими гражданами ради одобрения со стороны «заокеанских хозяев». Российские силы, в свою очередь, будут готовы к любым действиям противника, добавил он.

Готов жертвовать украинцами, пока не добьется хоть каких-нибудь успехов, невзирая на бездорожье и ненастье, будет гнать их на верную смерть ради одобрения заокеанских хозяев. <...> Наступление сложнее, чем оборона в таких условиях. И это, без сомнения, приведет к еще большим потерям ВСУ. Наши войска сохраняют боеспособность в любую погоду, — указал Журавлев.

Заявления Зеленского свидетельствуют о том, что президент никогда не был в окопах и не видел фронтовой распутицы, отметил депутат. В таких условиях пройти не способны ни пехотные войска, ни танковые, заверил он.

Но накануне визита в США нужно ведь хотя бы обещать что-то, а то американские налогоплательщики и так не слишком довольны, что заработанные ими средства почему-то оказываются в карманах небритого недоросля в грязной майке, — добавил политик.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что осень станет для Украины сезоном разочарований. По его словам, распутица резко усложнит любые боевые действия армии.