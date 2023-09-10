Ходаковский: осень станет для ВСУ сезоном разочарований

Фото: МО Украины

Осень может стать сезоном разочарований для Украины, поскольку контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, заявил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, даже мелкие успехи противник пытается превратить в крупные победы, «заставляя все свои медийные средства взахлеб восхвалять силу украинского оружия». Он указал, что «ползучее» контрнаступление Украины ситуацию на фронте не изменило.

Дело постепенно движется к осенней распутице — она резко усложнит любые боевые действия. Судя по результату «контрнаступа» — этот сезон для противников станет сезоном разочарований, — написал он.

Ранее военкор Андрей Руденко заявил, что переломный момент в СВО должен наступить до конца 2023 года. По его словам, после этого в 2024 году будет уничтожен правящий режим в Киеве. Таким образом военкор прокомментировал высказывание главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что конфликт не будет продолжительным.

7 сентября наемник из США Мэттью Вандайк сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют новое наступление летом 2024 года. По его словам, украинские войска намерены задействовать в атаке американские истребители F-16. Он также обратил внимание, что хорошо укрепленная российская линия обороны, обложенная минными полями, всерьез осложнила задачу ВСУ.