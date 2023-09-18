Стало известно о желании элитных бойцов ВСУ покинуть линию фронта Рогов заявил о желании элитных подразделений ВСУ уехать с передовой

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Военнослужащие элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Мазура» потребовали от командования вывести их с передовой, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские солдаты близки к панике и страдают от нехватки сил. Им необходимо отойти в тыл для отдыха и пополнения, о чем они заявили в своем открытом обращении к командованию. В Минобороны РФ пока не прокомментировали это утверждение.

Доведенные до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой, — заявил Рогов.

Руководитель общественного движения подчеркнул, что подразделениям бригады «Магура» ставилась задача дойти до Крыма и пройти там парадом. Однако в настоящее время подразделения бригады несут большие потери в районе населенного пункта Работино. Рогов отметил, что им так и не удалось прорвать первую линию обороны российской армии.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Харьковскому бронетанковому заводу. По данным Министерства обороны РФ, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт украинской военной техники. Цель удара была достигнута.