Пушилин рассказал об обстреле центра Донецка Пушилин: погибших и раненых в результате обстрела центра Донецка нет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором сообщил о разрушениях в центре Донецка в результате обстрела украинских войск. По его словам, среди местного населения жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет, — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецке у здания администрации главы ДНР прогремели взрывы. Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил эту информацию в Telegram.

По данным СМИ, было попадание в многоэтажное здание на улице Пушкина, а Telegram-канал Mash сообщил о двух пострадавших. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Согласно сведениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), ВСУ выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ворошиловскому району Донецка днем 18 сентября. Обстрел велся из населенного пункта Константиновка, который находится под контролем ВСУ.