Появились кадры с места взрывов у здания администрации Пушилина в Донецке

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

РИА Новости сообщает, что в Донецке у здания администрации главы ДНР Дениса Пушилина прогремели взрывы. Информацию об обстрелах подтвердил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин. В Сети появились кадры с места произошедшего, на которых видно задымление здания в центре города.

Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются, — написал он.

По словам корреспондента РИА Новости, было зафиксировано минимум одно попадание в многоэтажное здание на улице Пушкина в Донецке. По данным Telegram-канала Mash, в результате удара пострадали минимум двое человек. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Как сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), ВСУ выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ворошиловскому району Донецка в 14:50. Уточняется, что обстрел велся из населенного пункта Константиновка, который находится под контролем Украины.

Как сообщало ранее представительство ДНР в СЦКК, 17 сентября украинские войска 50 раз обстреляли территорию республики. При атаках ВСУ ранение получил мирный житель в Кировском районе Донецка. Кроме этого, повреждения получили семь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры Донецка. Всего украинская армия выпустила 166 боеприпасов.