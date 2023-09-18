В Кремле допустили, что ФРГ не понимает реального положения дел на Украине Песков: вряд ли Германия понимает реальное положение дел на Украине

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Олаф Шольц

Размышления канцлера ФРГ Олафа Шольца об украинском конфликте говорят о том, что Берлин не понимает реального положения дел в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова главы правительства ФРГ об условиях для начала мирных переговоров Киева и Москвы, передает ТАСС.

Ну это не требование Шольца. Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле, — заявил Песков.

Ранее Шольц выразил уверенность, что единственным условием для начала переговоров является вывод российских войск. По его словам, соответствующий приказ должен отдать президент РФ Владимир Путин.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал Шольца покаяться после этого заявления. По его словам, высказывание канцлера стоит расценивать как лицемерие, поскольку страны Запада, включая саму Германию, продолжают поставлять оружие Вооруженным силам Украины.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь призвал Шольца задуматься о деоккупации ГДР. По его словам, этим действием он сможет войти в историю как порядочный политик.