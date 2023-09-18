В Запорожье призвали Шольца к деоккупации ГДР Рогов предложил поднять вопрос об освобождении ГДР от «оккупации» ФРГ

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Олаф Шольц

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует задуматься о деоккупации ГДР, если он хочет войти в историю как порядочный политик, заявил РИА Новости председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Таким образом он прокомментировал слова главы правительства ФРГ, который назвал условием начала мирных переговоров между Киевом и Москвой вывод российских войск с территории Украины.

Мы, как жители освобожденной части Запорожской области, должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился, просто была сломана стена, которая проходила по границе двух государств. По сути, произошел аншлюс, — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что канцлер Германии не вправе выдвигать какие-либо условия по мирным переговорам России и Украины. Рогов напомнил, что эти условия уже озвучены российским руководством. Он также отметил, что «Шольц и мир — это абсолютно несовместимые вещи».

Падение Берлинской стены и объединение Германии в 1990 году считается символом окончания холодной войны.

О том, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины для начала мирных переговоров, канцлер Германии заявил накануне. При это он назвал циничным требовать от Киева сделать первый шаг к диалогу.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал слова Шольца лицемерием. Он напомни, что Запад, в том числе ФРГ, продолжают снабжать украинскую армию оружием. Парламентарий также заявил, что Шольц несет прямую ответственность за обострение конфликта на Украине и предательство национальных интересов ФРГ в пользу США.