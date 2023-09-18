Военный эксперт допустил расширение театра боевых действий со стороны ВСУ Полковник Тимошенко: ВСУ готовят провокации на российской границе

Фото: МО РФ

Украинские власти отселяют жителей из приграничной полосы напротив российских Брянской и Курской областей, чтобы иметь возможность расширить театр военных действий и проводить провокации, сообщил NEWS.ru военный эксперт полковник Михаил Тимошенко. По его словам, ВСУ могут вызывать своими обстрелами ответный российский огонь по жилым кварталам ради последующих обвинений России в неизбирательном уничтожении гражданской инфраструктуры.

Нам бы сейчас вот на что внимание обратить: доходят сведения о том, что приграничную полосу со стороны Украины на стыке Черниговской и Сумской областей принудительно отселяют километров на 10–12. Как вы думаете, зачем? Открывать еще один театр боевых действий, — отметил Тимошенко.

По его словам, с учетом предыдущих действий ВСУ можно ожидать провокаций с использованием гражданской инфраструктуры для размещения личного состава и артиллерии ВСУ.

Давайте поясню простым языком. Вот если они в эти здания — особенно для этого хорошо подходят детские сады, учебные заведения и тому подобное — завезут боеприпасы, размещают там личный состав и между жилыми домами натыкают пушек и начнут обстреливать российскую территорию — мы будем это терпеть? Нет. А вот когда западная пресса туда понаедет со своей съемочной аппаратурой и начнет снимать наш ответный огонь, как на это отреагирует международная общественность? Конечно, на это все и рассчитывается. Вот так вот они с нами будут теперь воевать, — предположил эксперт.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что спорные моменты в вопросе поставок ракет касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.