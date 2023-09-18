В Харьковской области заявили о взрывах «Зеркало недели»: в Харьковской области прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы произошли в Харьковской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели». При этом подробности не приводятся, а местные власти информацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Несколько взрывов прогремело в Харькове 17 сентября. В городе тогда звучали сирены воздушной тревоги. Тревога объявлялась также в Киеве и шести других регионах страны.

Днем 18 сентября стало известно об объявлении воздушной тревоги в восьми регионах Украины. Об опасности предупреждали жителей восточных, северных и центральных регионов страны. Сирены звучали в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что в течение двух недель силы ВСУ «выдохнутся», а ухудшение погоды скажется на ведении боев. По его словам, все это приведет к тому, что активных боев на новых территориях не будет, а ВС РФ продолжат наступление на Харьков.