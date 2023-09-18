Военный эксперт заявил о предстоящей битве за Харьков Военэксперт Матвийчук: через две недели бои ВСУ переместятся в район Харькова

Фото: МО РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что в течение двух недель силы ВСУ «выдохнутся», а ухудшение погоды скажется на ведении боев. По его словам, все это приведет к тому, что активных боев на новых территориях не будет, а ВС РФ продолжат наступление на Харьков.

По моему мнению, через две недели противник выдохнется, также ожидается ухудшение погоды, что скажется на ведении боев. И поэтому я не вижу предпосылок, чтобы на новых территориях сейчас начинались активные бои. Сил и средств у противника нет, а значит, ни о каком контрнаступлении ВСУ речи не идет, мы же активно продолжим наступать по тем территориям, где уже заняли хорошие позиции, а также подступаем к Харькову, — подчеркнул Матвийчук.

Ранее Матвийчук сообщил, что Вооруженные силы России проводят успешное наступление под Купянском и Работино. По его словам, в районе Работино украинские войска попали в «огневой мешок» и оказались практически в полном окружении. Под Купянском же российские солдаты уничтожают резервные подразделения ВСУ и не дают им активизироваться в районе Артемовска.

Полковник в отставке также подчеркнул, что российские войска продолжают вести оборонительные бои по всей линии фронта. Эти сражения истощают Вооруженные силы Украины, к тому же у Киева недостаточно ресурсов для того, чтобы вести боевые действия годами.