Военный эксперт заявил об успешном наступлении под Купянском и Работино Военэксперт Матвийчук заявил о хороших перспективах наступления ВС РФ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России проводят успешное наступление под Купянском и Работино, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, в районе Работино украинские войска попали в «огневой мешок» и оказались практически в полном окружении. Под Купянском же российские солдаты уничтожают резервные подразделения ВСУ и не дают им активизироваться в районе Артемовска. Матвийчук подчеркнул, что у армии России хорошие перспективы.

Наиболее активные бои сейчас ведутся на Запорожском направлении около деревни Работино. <...> Второе направление — это Купянск. По этим направлениям ведется с нашей стороны «ползучее наступление». В целом ситуация такова, что кроме Харьковской области везде ведутся активные бои, с хорошими перспективами для наших военнослужащих, — заявил военный эксперт.

Полковник в отставке также подчеркнул, что российские войска продолжают вести оборонительные бои по всей линии фронта. Эти сражения истощают Вооруженные силы Украины. Матвийчук подчеркивает, что у Киева недостаточно ресурсов для того, чтобы вести боевые действия годами.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие успешно уничтожили американскую БМП Bradley, а также самоходную артиллерийскую установку немецкого производства Panzerhaubitze 2000. По данным Минобороны РФ, опубликованным 17 августа, военнослужащие армии России отразили девять атак ВСУ за 24 часа. Противник потерял 625 человек убитыми.