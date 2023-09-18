Германия анонсировала новую военную помощь Украине Писториус: Германия выделит Украине новый пакет помощи общей стоимостью €400 млн

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Германия выделит Украине новый пакет помощи, которая будет включать в том числе боеприпасы, сообщил в интервью газете Bild министр обороны ФРГ Борис Писториус. Также он пообещал не забыть о наступающей зиме. Всего на этот раз планируется потратить порядка €400 млн.

Мы поставим дополнительные боеприпасы: фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы, противоминные ракеты. <...> Кроме того, мы поможем с оборонной техникой и системами разминирования. Однако мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла. Общий объем пакета составит €400 млн, — сказал немецкий министр в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн..

Он также подчеркнул, что сильными сторонами Германии в случае помощи Украине являются танки Leopard 2A6 и системы противовоздушной бороны (ПРО). При этом, говоря о возможности поставок Киеву крылатых ракет Taurus, Писториус отметил, что правительство страны еще не пришло к однозначному решению. По его словам, необходимо «очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия», а также «прояснить множество политических, правовых, военных и технических аспектов».

Ранее Борис Писториус заявил, что Украине могут передать крылатые ракеты Taurus в ближайшие недели. К настоящему моменту канцлер Германии Олаф Шольц еще не принял окончательное решение, так как Берлин требует от Украины гарантий неприменения ракет для нанесения ударов по территории России.