Полянский раскрыл, чего мировое сообщество ждет от Украины Полянский: большей части мирового сообщества нужен мир на Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Значительной части мирового сообщества нужен мир на Украине, об этом в интервью ТАСС накануне недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он уточнил, что западные страны при этом желают ослабления государства.

Сам Зеленский, безусловно, поучаствует в этом шоу, попробует сыграть в нем главную роль. Но это не изменит реальности, <...> [которая] связана с тем, что значительная часть членов международного сообщества <...> понимает, что украинский кризис носит комплексный характер и есть целый ряд причин, которые должны быть устранены, чтобы добиться долгосрочного урегулирования, — сказал дипломат.

Полянский добавил, что большей части мировых государств «нужен мир на Украине, а не нанесение ущерба России», как того, по его мнению, желают на Западе.

Ранее сообщалось, что на 20 сентября запланировано заседание Совбеза ООН по Украине. При этом постпред Албании, которая в сентябре председательствует в СБ ООН, Ферит Ходжа, говорил, что по итогам заседания не планируется резолюций и заявлений.

Полянский также заявлял о том, что существует большой риск непосредственного столкновения между НАТО и Россией. Он обратил внимание на активное участие НАТО в событиях на Украине, включая предоставление Киеву разведывательных данных со спутников, оружия и боеприпасов. Он также отметил, что существует множество признаков, указывающих на возможное наличие в зоне СВО инструкторов и наемников НАТО.