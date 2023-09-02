Постпред РФ при ООН Полянский допустили прямое столкновение с НАТО

Фото: МИД РФ

Существует большой риск непосредственного столкновения между НАТО и Россией, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter (X). Таким образом дипломат ответил на просьбу прокомментировать заявления американского ведущего Такера Карлсона о возможной войне между ядерными державами в ближайшем будущем.

Полянский также обратил внимание на активное участие НАТО в событиях на Украине, включая предоставление Киеву разведывательных данных со спутников, оружия и боеприпасов. По его словам, ситуация касается практически всего, кроме живой военной силы. Однако он отметил, что существует множество признаков, указывающих на возможное наличие в зоне СВО инструкторов и наемников НАТО.

В свете этого дипломат не исключил участие представителей Альянса в определенных действиях на Украине. Полянский также отметил, что в военном аспекте ситуация для киевского режима крайне сложная и его единственное спасение — поддержка со стороны Запада. По мнению постпреда, в данной обстановке все возможно, и нельзя исключать ничего, особенно когда речь идет о таком тесном прокси-столкновении между НАТО и Россией.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс».