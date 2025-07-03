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03 июля 2025 в 16:55

Мужчина с топором напал на пассажиров поезда

В Германии человек пострадал при атаке мужчины с топором на пассажиров поезда

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Неизвестный мужчина напал с топором на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии, сообщает издание Focus Online. По его данным, в результате атаки пострадал один человек. Злоумышленника оперативно задержали.

Инцидент произошел днем 3 июля на отрезке между городами Штраубинг и Платтлинг. Из-за инцидента поезд был экстренно остановлен в населенном пункте Штраскирхен. Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся.

За несколько дней до этого в баварском городе Мелльрихштадт неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников энергоснабжающей компании Überlandwerk Rhön. Один человек погиб, трое получили ранения. Полиция задержала злоумышленника. По данным правоохранителей, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В июне сообщалось, что власти Германии намерены вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами. Глава МВД Александр Добриндт пояснил: данная мера необходима, чтобы эффективнее бороться с вооруженными преступниками. В настоящий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях.

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