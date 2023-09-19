В России начали испытывать гиперзвуковой патрон для снайперов Lobaev Arms: в РФ стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России приступили к испытаниям гиперзвукового снайперского патрона, об этом РИА Новости рассказал руководитель компании — разработчика боеприпаса Lobaev Arms Владислав Лобаев. По его словам, новый патрон в перспективе будет способен достигать скорости более 1500 метров в секунду.

Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания, — сказал Лобаев.

Он уточнил, что в настоящее время патрон именуют «условно гиперзвуковым», так как он пока не преодолел скорость звука. Решение о выходе на гиперзвук будет приниматься по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия.

По словам оружейника, ранее компания приостанавливала проект гиперзвукового патрона в связи с необходимостью увеличить серийное производство уже существующих образцов оружия по гособоронзаказу. Однако в настоящее время проект возрожден, поскольку ВСУ стали активно использовать новые патроны калибра 10Х100 миллиметров.

Лобаев уточнил, что данный калибр украинцы применяют на дальностях за пределами зоны поражения винтовок калибра Cheytac (10,3×77 миллиметров), то есть на расстоянии около 2,5 километра. При этом означенные патроны могут пробивать любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7–1,8 километра.

Ранее Владислав Лобаев рассказал, что в России начнут производить новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3×77 мм). По его словам, даже снайперы с малым боевым опытом благодаря ей смогут эффективно поражать цели на расстоянии более двух километров.