Стало известно о начале производства снайперской винтовки «Зверобой» Lobaev Arms: начали выпускать эффективную для неопытных снайперов винтовку «Зверобой»

Фото: Markeith Horace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3×77 мм) начинают производить в России, заявил глава предприятия — разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, даже снайперы с малым боевым опытом благодаря ей смогут эффективно поражать цели на расстоянии более двух километров.

Лобаев уточнил, что в компании решили сдвинуть на более ранние сроки выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной ранее. Рабочее название для нее выбирали в голосовании пользователей соцсетей.

Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела, — пояснил глава предприятия.

Начать выпуск винтовки раньше срока позволило то, что в Lobaev Arms разработали и уже серийно выпускают патрон калибра Cheytac, состоящий полностью из отечественных комплектующих.

Ранее блогер, эксперт по стрелковому оружию Константин Лазарев заявил в беседе с NEWS.ru, что главной особенностью снайперской винтовки Чукавина, которая впервые за 60 лет сменила винтовку Драгунова, является наличие штатных сошек, планки Пикатинни, а также новый ствол. Он добавил, что новое оружие также оснащено другой системой крепления ствола и газоотвода, что обеспечивает большую кучность, точность и лучшие баллистические данные.