Раскрыты особенности снайперской винтовки, впервые за 60 лет сменившей СВД Эксперт Лазарев: винтовка Чукавина оснащена штатными сошками, планкой Пикатинни и новым стволом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главными особенностями снайперской винтовки Чукавина, которая впервые за 60 лет сменила винтовку Драгунова, является наличие штатных сошек, планки Пикатинни, а также новый ствол, заявил в беседе с NEWS.ru блогер, эксперт по стрелковому оружию Константин Лазарев. Также новое оружие оснащено другой системой крепления ствола и газоотвода, что обеспечивает большую кучность, точность и лучшие баллистические данные, отметил он.

Винтовка оснащена большим количеством посадочных мест Пикатинни для установки дополнительного оборудования. И, наконец-то, есть единая длинная прицельная линия для размещения снайперский прицел и насадки в виде тепловизора или прибора ночного видения, — добавил эксперт.

Из новой винтовки будет удобно стрелять с упора, утверждает Лазарев. Кроме этого, он подчеркнул, что к ней будут поставляться прибор бесшумной стрельбы и оптика.

Наконец-то появились штатные сошки, на СВД штатных не было, например. А на СВЧ есть, так как стрелять из снайперской винтовки всегда нужно с упора. СВЧ — хорошая винтовка. Насколько мне известно, к ней будет поставляться и прибор бесшумной стрельбы, и оптика для работы на больших дистанциях, — сказал блогер.

Военэксперт Дандыкин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что российские военные около 60 лет использовали винтовку Драгунова, однако та начала устаревать. Несмотря на это многие бойцы на фронте используют ее и даже более старинный образец, винтовку Мосина, добавил он.

Разработка винтовки началась в 2016 году, в 2023 году она успешно прошла государственные испытания и встала на серийное производство. Оружие считается преемником снайперской винтовки Драгунова, которая стоит на вооружении последние 60 лет.

Ранее стало известно, что оружейная компания Lobaev Arms за время проведения спецоперации на Украине облегчила и унифицировала конструкцию дальнобойных винтовок «Возмездие» и «Севастополь». Сверхдальнобойная винтовка «Севастополь» максимально эффективно бьет на дальность 2,4 км, контрснайперская винтовка «Возмездие» — на 1,8 км.