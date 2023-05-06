В России модернизировали снайперские винтовки «Возмездие» и «Севастополь» Lobaev Arms модернизировала снайперские винтовки «Возмездие» и «Севастополь» в ходе СВО

Фото: lobaevarms.ru

Сверхдальнобойная винтовка «Севастополь»

Оружейная компания Lobaev Arms за время проведения спецоперации на Украине облегчила и унифицировала конструкцию нескольких дальнобойных винтовок, рассказал основатель фирмы Владислав Лобаев. По его словам, которые приводит ТАСС, модернизированы снайперские винтовки «Возмездие» и «Севастополь».

У нас за время спецоперации прошли модернизацию несколько моделей винтовок. Они очень сильно поменялись как по облику, так и по другим характеристикам: например, «Севастополь» и «Возмездие». Обе модели облегчены и получили унификацию по ряду деталей с другими моделями, — пояснил Лобаев.

Он уточнил, что «очень глубокой» модернизации подвергся «Севастополь», приклад которой, в частности, унифицировали с прикладом другой снайперской винтовки «Опустошитель».

Сверхдальнобойная винтовка «Севастополь» максимально эффективно бьет на дальность 2,4 км, контрснайперская винтовка «Возмездие» — на 1,8 км.

Ранее сообщалось, что российские силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров. Оружие демонстрирует высокую точность. Модульная винтовка «Опустошитель» обладает уникальной кучностью стрельбы и стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret.